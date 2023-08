Il ministro Matteo Salvini e l’onorevole Crippa alla Festa provinciale della Lega a Brugherio

Matteo Salvini sarà tra i protagonisti della Festa provinciale della Lega in programma all’area di via Aldo Moro, a Brugherio, da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre e dal 7 al 10. Nel suo intervento il ministro delle Infrastrutture dovrebbe toccare i temi caldi sul tavolo del Governo e invitare a sostenere il candidato del centrodestra alle suppletive del 22 e 23 ottobre quando i brianzoli eleggeranno il successore di Silvio Berlusconi in Senato.

Salvini alla Festa della Lega a Brugherio: ci sarà anche il capogruppo al Senato Romeo

La data del suo arrivo dovrebbe essere comunicata nei prossimi giorni mentre sono già state ufficializzate le presenze della ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, attesa per sabato 2, e del suo collega all’Istruzione Giuseppe Valditara sabato 9. Domenica 3 sarà il turno del capogruppo in Senato Massimiliano Romeo e dell’europarlamentare Silvia Sardone: nel corso della kermesse arriveranno in città, tra gli altri, il presidente della Regione Attilio Fontana, quello della Provincia Luca Santambrogio, il deputato Andrea Crippa, il capogruppo al Pirellone Alessandro Corbetta.

Festa provinciale della Lega a Brugherio: politica, musica e ottimo cibo

Ogni sera si alterneranno sul palco politici e gruppi musicali mentre il menù sarà più ricco che mai: oltre alle pizze, alle grigliate e alle fritture di pesce i cuochi cucineranno antipasti e primi piatti. Per la prima volta saranno disponibili lasagne e pizzoccheri per celiaci confezionati in porzioni monodose in atmosfera protetta.

L’organizzazione della manifestazione, che giovedì sarà inaugurata da una chiacchierata tra Maurizio Ronchi e il sindaco Roberto Assi, sarà affidata ai volontari: in tutto saranno una ventina anche se quelli sempre presenti saranno sei. La macchina è rodata da tempo: “Nel 2024 festeggeremo i 25 anni della festa – afferma Ronchi – le prime edizioni si sono svolte a San Damiano. Per parecchi anni, poi, gli appuntamenti sono stati due: a luglio nell’area di viale Sant’Anna e a settembre in quella di via Aldo Moro. Sono il segno del radicamento della Lega sul territorio“. Dallo scorso anno la kermesse brugherese è stata promossa a festa provinciale ed è diventata una tappa quasi obbligata per gli esponenti nazionali e locali del partito.