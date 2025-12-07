Il ministro Locatelli ricorda Celeghin, volontario di PizzAut

Lascia un vuoto importante in una realtà che ha fatto la storia dell’associazionismo e, soprattutto, della sfida all’integrazione della disabilità, a partire dal mondo del lavoro. Tanto da muovere anche il ministro per la disabilità del governo Meloni, Alessandra Locatelli, che nelle ultime ore ha scritto sui social network un ricordo di Enrico Celeghin, volontario di PizzAut improvvisamente scomparso.

Il ministro Locatelli ricorda Celeghin, “uomo straordinario”

“La scomparsa improvvisa di Enrico Celeghin, papà di Matteo capo pizzaiolo di PizzAut mi addolora profondamente così come addolora tutti quelli che lo conoscevano – ha commentato Alessandra Locatelli – Enrico era un uomo straordinario, energico, allegro e sempre disponibile. Il mio pensiero e il mio abbraccio più grande sono per Matteo, per la famiglia di Enrico, per Nico e per tutti gli amici di PizzAut. Dobbiamo continuare a dare il massimo come faceva lui, Enrico ci mancherà tantissimo ma sarà nel nostro cuore per sempre“.