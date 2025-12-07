PizzAut chiude per lutto: è morto Enrico Celeghin

“Non avremmo mai voluto fare questo post. Oggi PizzAut rimarrà chiusa tutto il giorno per un gravissimo ed improvviso lutto. Siamo spiacenti con tutte le persone che avevano prenotato e programmato il pranzo o la cena da PizzAut ma siamo sicuri possiate capire il nostro stato d’animo ed il nostro dolore. Né i ragazzi né nessuno di noi è in grado di lavorare“. Così ha scritto Nico Acampora nella mattina di domenica 7 dicembre, senza rivelare di chi si tratti.

A mancare all’improvviso è stato Enrico Celeghin, padre di Matteo, uno dei primi assunti dalle pizzerie e diventato capo pizzaiolo. Da sempre silenziosamente a fianco di Acampora nello sviluppo delle attività, una volta andato in pensione era diventato volontario a tempo pieno del progetto lavorativo per persone autistiche.

PizzAut il lutto per Celeghin, le parole di Acampora due anni fa

“Enrico è il papà di Matteo il Gigante, uno dei pizzaioli autistici di PizzAut – aveva scritto nell’aprile del 2023 Acampora – Enrico avrebbe voluto stare a casa con suo figlio, ma aveva preso un impegno per fare del bene ai figli che non sono i suoi… e quindi è stato tutto il giorno insieme a me… e a loro. Enrico avrebbe potuto farne a meno, in fondo suo figlio è assunto a tempo indeterminato ormai da due anni… e potrebbe quindi disinteressarsi del progetto tanto ormai il suo è sistemato. Invece Enrico è ancora più presente di prima… perché lo fa per gli altri ragazzi come il suo, per costruire più occasioni per tutti“.

Aveva poi aggiunto, il fondatore di PizzAut, che quando gli chiedono come faccia a fare quello che fa, lui risponde che è “perché vicino a me ci sono diverse uomini e donne come Enrico”.