Il ministro Locatelli a Limbiate per i 65 anni della Scuola Cani Guida Lions

«Non sempre i cani per ipovedenti possono entrare dappertutto, sui mezzi di trasporto e nelle strutture, dovrebbe essere così ma non sempre lo è. Per questo inviterò Giovanni Fossati, presidente del Servizio Cani Guida Lions a fare parte di un tavolo di lavoro che sta per insediarsi presso il Ministero della Disabilità e insieme al Ministero della Salute scriveremo questo decreto applicativo».

L’annuncio arriva dal ministro per le disabilità Alessandra Locatelli che insieme all’assessore regionale a Solidarietà Sociale e Disabilità Elena Lucchini, i consiglieri regionali Riccardo Pase e Alessandro Corbetta, sabato 16 novembre è salita fino a Mombello, a Limbiate, per celebrare con Giovanni Fossati e gli altri volontari e operatori dei Lions i 65 anni di storia della Scuola Cani Guida dei Lions.

Il ministro alla scuola cani per ipovedenti di Limbiate: una eccellenza

Un anniversario prestigioso per la scuola che negli anni ha consegnato migliaia di animali addestrati per assistere le persone ipovedenti, che ha attraversato tutto il secondo dopoguerra attrezzandosi per venire incontro alle esigenze degli utenti, ed oggi è una delle eccellenze riconosciute a livello internazionale nella creazione di animali capaci, fedeli e indispensabili.

Dopo i discorsi di rito, inseriti nel tradizionale cerimoniale Lions, ministro e autorità con il sindaco di Limbiate Antonio Romeo hanno fatto una visita alla struttura fondata nel 1959 che è una vera e propria cittadella della formazione dei cani, con alloggi, uffici, ricoveri per gli animali e percorsi di addestramento.