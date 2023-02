Il mercato di Agrate torna in centro e divide ambulanti e clienti

Chi apprezza lo spostamento, chi lo preferiva al Moro, chi invece si da tempo prima di esprimere un giudizio. Nel primo giorno di mercato in centro ad Agrate mercoledì 22 febbraio cittadini e ambulanti si dividono nel dire la propria opinione sulla sua nuova, ma già testata, collocazione. Girando tra le bancarelle posizionate per le piazze e le vie del mercato i sentimenti sono infatti contrastanti. C’è chi è particolarmente felice perché «finalmente sono riuscita a venire al mercato. Prima era troppo lontano e per me era scomodo andare fino a la». Tra i motivi di approvazione anche il fatto che il centro si sia rivitalizzato «a me piace di più, si riescono a incontrare più persone anche chi prima non veniva perché troppo lontano».

Il mercato di Agrate torna in centro e i parcheggi

Sentore comune invece è che ci vorrà un po’ di tempo prima di ritrovare alcuni punti di riferimento con la nuova disposizione allargata alle piazze e alle vie limitrofe. Per alcuni, mercoledì, questo a creato un po’ di disorientamento e se c’è chi porta pazienza «oggi va così – hanno raccontato alcuni cittadini – ma già dalle prossime settimane ovviamente sapremo dove andare e come muoverci», per altri questo è motivo di bocciatura: «così come è adesso è troppo dispersivo e poi non sono state fatte zone diverse a seconda della tipologie di prodotti. Per cercare la bancarelle di cui abbiamo bisogno si perde tempo». Altra questione emersa dalle dichiarazioni dei cittadini riguarda i parcheggi e anche su questo i cittadini sono divisi. Per alcuni infatti «anche all’Aldo Moro bisognava girare un po’ prima di trovare parcheggio» altri invece sono più netti e per questo motivo bocciano la nuova collocazione del mercato «era molto più comodo prima».

Il mercato di Agrate torna in centro e la voce degli ambulanti

Anche gli ambulanti si dividono nei commenti. Per qualcuno «finalmente si è tornati qui, nel posto originario. Anche l’affluenza pur in questo periodo sembra migliore». Anche alcuni venditori hanno visto i cittadini un po’ spaesati: «Ma è normale al primo giorno. Noi comunque preferiamo qui in centro perché può intercettare anche le persone di passaggio. C’è anche da dire che ormai la era diventato un po’ squallido con anche tante piazzole vuote e a livello di parcheggio le problematicità sono le stesse». C’è chi poi boccia completamente la nuova dislocazione «I posteggi sono un po’ più piccoli e in alcuni punti ci sono problemi di passaggio. Al Moro era tutto più concentrato adesso invece c’è il rischio che gli esercenti in postazioni più defilate facciano un po’ di fatica». Lo spostamento in centro del mercato ha il voto favorevole delle attività commerciali come i bar che apprezzano il fatto che la piazza venga animate dal passaggio dei cittadini. Non è avversato però nemmeno da chi potrebbe invece vedere l’aumento della concorrenza: «Noi siamo favorevoli, tanto chi andava al mercato va ancora e lo stesso fa chi viene da noi».