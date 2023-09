Il gruppo europeo Yeldo sbarca in Brianza: sito logistico nell’ex area Snia di Varedo

Yeldo, Gruppo europeo specializzato nella raccolta di capitali per operazioni immobiliari di livello istituzionale, sbarca nel settore logistico. Una prima volta che avverrà in Brianza. La società ha infatti annunciato il completamento della raccolta di capitale per un asset logistico a Varedo, presso l’ex area industriale Snia. “L’operazione, un intervento di riconversione di un immobile industriale ad uso logistico – precisa lo stesso Gruppo – ha coinvolto investitori professionali, che hanno sottoscritto certificati bancabili con ticket di investimento a partire da 100.000 euro per un totale di 5 milioni di euro, segnando il primo progetto di Yeldo nel settore logistico”.

Yeldo nell’ex area Snia a Varedo: operazione da 5 milioni

“Il segmento della logistica – riconosce Lorenzo Belloni, chief investment officer di Yeldo Group, con specifica esperienza di investimento nell’ambito logistico- ha visto un progressivo rafforzamento dei fondamentali, anche grazie ad una crescente domanda che ha riportato ottimismo tra gli operatori.

L’operazione di Varedo risponde a tutti i requisiti per noi fondamentali: oltre alla location, nel cuore della provincia di Monza Brianza, strategica per molti operatori attivi nella regione, abbiamo considerato l’orizzonte di investimento, di modesta durata, e il contesto generale dell’iniziativa, guidata da un Equity Sponsor con un solido track record in operazioni simili. Abbiamo inoltre apprezzato l’ambizioso master plan proposto dai promotori dell’iniziativa e i suoi significativi impatti ESG, che hanno contribuito a dare valore al progetto, con interventi a supporto del tessuto economico di Varedo e della sua comunità locale”.

Yeldo nell’ex Snia di Varedo: operazione inserita in un piano di rigenerazione urbana

“L’intervento di riqualifica e conversione d’uso del lotto logistico di Varedo – viene specificato – è guidato dal Gruppo MG Sviluppo Srl, operatore specializzato nella riqualificazione di lotti industriali in Italia. L’iniziativa si inserisce in un’operazione molto più ampia di rigenerazione urbana, il cui piano prevede la riconversione e valorizzazione di tutta l’ex area industriale Snia, per un totale di 560,000 metri quadri, e che include la creazione di aree residenziali, commerciali, terziario e verde”.

L’operazione di Varedo è l’ottava finanziata con successo da Yeldo nel 2023, che finora ha finanziato operazioni per un valore di oltre 500 milioni di euro su progetti immobiliari in Svizzera, Italia e Spagna.