Il Comune di Vimercate destina 27mila euro al restauro di Santa Marta

Palazzo Trotti dà il suo contributo per il restauro della canonica di via Santa Marta a Vimercate. Nella seduta del 6 dicembre la giunta Cereda ha assegnato 27.492 euro alla parrocchia di Santo Stefano per il completamento dei lavori di risanamento conservativo dell’edificio.

Il Comune di Vimercate e l’8% degli oneri di urbanizzazione

Il contributo è previsto dalle disposizioni della Legge Regionale 12/2005, che stabilisce norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, prevedendo che ciascun Comune accantoni, ogni anno, almeno l’8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria su un apposito fondo destinato a tali progetti. Il Comune raccoglie le richieste delle istituzioni e degli enti religiosi entro il 30 giugno di ogni anno dando priorità alle opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio architettonico esistente e delibera poi la ripartizione dei contributi finanziando in tutto o in parte i programmi presentati.

Il Comune di Vimercate e la richiesta della parrocchia di Santo Stefano

I contributi assegnati devono essere utilizzati entro tre anni dalla loro assegnazione. Per il 2022 è pervenuta un’unica richiesta, dalla parrocchia di Santo Stefano per un ammontare di 50.874 euro, cui Palazzo Trotti assegnerà il fondo, pari a 27.492 euro, nel 2023.