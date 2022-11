Il Comune di Camparada dipingerà la scuola elementare

Il Comune di Camparada rifà il look alla scuola elementare e investe ancora di più sul municipio. Nell’ultima variazione di bilancio di circa 80mila euro approvata in consiglio lunedì 28 novembre come ha spiegato il sindaco Mariangela Beretta “nella parte investimenti abbiamo messo 25mila euro per imbiancare sia le pareti interne, che i muretti esterni della primaria durante le vacanze natalizie e altri 20mila euro sono stati aggiunti ai precedenti 60mila euro per la sistemazione degli impianti del Comune, La restante parte invece concerne nella parte corrente diverse voci tra cui il settore sociale”.

Il Comune di Camparada e le opposizioni in consiglio

Dal fronte delle opposizioni la consigliera indipendente Marialuisa Cogliati ha votato contro al bilancio, mentre Tiziano Beretta e Fabio Barbieri si sono astenuti. La ragione principale che ha accomunato i tre membri delle minoranze riguarda il parere del revisore dei conti che si è espresso positivamente sul bilancio ma riservandosi ulteriori approfondimenti , inoltre Tiziano Beretta ha contestato anche il tipo di organizzazione dell’ufficio ragioneria del Comune, che negli ultimi anni ha cambiato più volte il modo di strutturare il lavoro.