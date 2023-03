Il centro vaccinale Covid di Vimercate chiude a fine aprile

Il centro vaccinale Covid di Vimercate chiude i battenti a fine aprile. Dopo circa due anni di somministrazione di siero per combattere il Coronavirus a migliaia e migliaia di brianzoli cala la saracinesca sull’ex Esselunga di via Toti.

Il motivo è semplice e lo spiega direttamente l’Asst Brianza che ha ancora in gestione la struttura: “Ormai gli accessi dei pazienti sono in calo e oltretutto sul territorio esistono numerose farmacie che prestano lo stesso tipo di servizio, quindi non ha molto senso proseguire in questa direzione”.

D’altronde già negli ultimi mesi l’hub funzionava solo in determinati orari e giorni dividendosi i pazienti con l’ospedale di Monza, non essendoci più quella corsa alla vaccinazione di massa di circa un paio di anni orsono.

Il centro vaccinale Covid e l’interesse del Comune

Intanto però resta da capire che sarà dell’ex Esselunga perchè è ormai cosa nota l’interesse dell’amministrazione comunale di mantenere in piedi l’immobile. Lo stesso primo cittadino Francesco Cereda ha fatto sapere che “le trattative sono ancora in corso con la proprietà e speriamo nei prossimi mesi di trovare la quadra perché ci sono evidentemente degli spazi che potrebbero essere molto utili alla nostra comunità”