Il Bloom di Mezzago piange lo storico fondatore Angelo Casiraghi

Il Bloom di Mezzago piange la scomparsa di uno dei suoi fondatori. Si è spento infatti domenica scorsa a 76 anni Angelo Casiraghi primo presidente della Cooperativa Il Visconte di Mezzago nata per dar vita al progetto del centro culturale e di aggregazione mezzaghese. All’interno del gruppo dei fondatori Casiraghi ha portato la sua esperienza acquisita in campo sociale e nelle battaglie sindacali.

Il Bloom di Mezzago e il primo presidente Casiraghi

«Angelo era una persona molto attiva nel tessuto sociale del vimercatese anche prima che nascesse il Bloom – racconta Francesco Pitillo, socio storico della coop -. Era un punto di riferimento del sindacato di fabbrica dell’Alcatel ai tempi chiamata Telettra. Quando si è iniziato a pensare, a metà degli anni ’80 di costruire il Bloom e la Cooperativa lui è stato uno dei fondatori e il primo presidente eletto. Carica che ha ricoperto per almeno una decina di anni, fino a quando non ha ritenuto di lasciar spazio a qualcun altro pur continuando a far parte del coniglio di amministrazione e rimanendo socio impegnato in maniera molto attiva soprattutto per la parte gestionale». A contraddistinguerlo la sua grande curiosità e fame di conoscenza: «Quando è andato in pensione ha deciso di laurearsi in Storia contemporanea, una sua grande passione, e poi ha iniziato a insegnare nelle diverse Università del tempo libero. Qualche corso l’ha organizzato anche al Bloom – prosegue Pitillo -. Angelo era un grande lettore, un divoratore di libri. Appassionato di cinema e amane del jazz e dell’arte, negli ultimi anni si era appassionato anche della montagna. Era una persona curiosa e sempre alla ricerca di cose nuove. Questa sua curiosità e la voglia di sapere le trasmetteva e le portava anche all’interno del gruppo della Coop. Per noi un altro pezzo di storia che se ne va, dopo Filippo Scotti e Angelo Marchesi. Lui era una persona più riservata ma lo stesso molto presente».

Il Bloom di Mezzago e il comunicato ai soci

Martedì pomeriggio 26 dicembre si è svolta una piccola cerimonia in suo ricordo alla Casa del commiato a Vimercate, la sua città. Nei giorni scorsi le socie e i soci della Coop Visconte di Mezzago hanno affidato ai social alcune righe in suo ricordo: “Quando nel 1987 nascono la nostra Cooperativa e insieme il Bloom oltre che al grande entusiasmo creativo e alle grandi visioni, c’era bisogno anche di persone che portassero capacità di canalizzare gli sviluppi incontrollati e mettere solide basi ad un progetto che doveva durare negli anni – si legge -. Angelo grazie alla sua esperienza professionale, militanza politica e sindacale oltre che alla sua enorme pazienza, pacatezza e lucidità di analisi è stata una di quelle persone nel folto gruppo che quando era necessario riportava la ciurma con i piedi per terra senza mai smorzare l’entusiasmo anche per l’idea più strampalata. Angelo non a caso è stato il primo Presidente della nostra Cooperativa scelto con entusiasmo e grande fiducia da parte di tutte e di tutti e lo è stato per molti anni sino a quando ha ritenuto necessario passare il testimone”.