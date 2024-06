Il bilancio di sostenibilità di Assolombarda: progetti per la comunità raddoppiati

Nel 2023 Assolombarda ha realizzato circa 130 progetti a favore della comunità, il doppio rispetto a quelli avviati nel biennio precedente: è uno dei punti qualificanti del bilancio di sostenibilità dal titolo “Valore d’insieme” presentato mercoledì 26 giugno dall’associazione.

Il documento, il secondo elaborato da Assolombarda, è stato redatto con il supporto metodologico di PwC Italia e la direzione creativa del Gruppo Qubit – Carmi e Ubertis. Il report fotografa l’approccio adottato, rendiconta gli obiettivi raggiunti e le attività realizzate sui temi ambientali, sociali e di governance.

Il direttore generale di Assolombarda, Alessandro Scarabelli

Il bilancio di sostenibilità di Assolombarda: 1.791 ore (+22%) per la formazione del personale

Nel 2023 Assolombarda ha aumentato l’attenzione per alcuni ambiti tra cui diversity & inclusion, innovazione e digitalizzazione, relazioni industriali e sindacali, education, etica, integrità e trasparenza.



Ha erogato 1.791 ore di formazione al personale con un incremento del 22% rispetto al 2022; ha coinvolto oltre 17.000 ragazzi in attività di orientamento; ha ridotto del 10% le proprie emissioni; ha siglato più di 40 accordi e protocolli d’intesa e prodotto oltre 50 note di posizionamento, utili a supportare gli interessi delle imprese verso i decisori locali e nazionali; ha creato una sezione del sito dedicata alla sostenibilità e ampliato l’offerta dei servizi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance; ha avviato un percorso culturale sulle tematiche della diversity & inclusion e della parità di genere.

Il bilancio di sostenibilità di Assolombarda: presto il nuovo asilo nido

Ha, inoltre, rinnovato Palazzo Assolombarda in una logica di inclusività e sostenibilità creando nuovi spazi comuni dedicati all’incontro tra le imprese e la città: a settembre inaugurerà l’asilo nido, il primo del sistema Confindustria, aperto non solo ai dipendenti.

A Palazzo Assolombarda di Gio Ponti è dedicata la mostra “Scatti storici e visione d’insieme”, visitabile fino a settembre, che con una selezione di immagini in bianco e nero del maestro della fotografia Maurizio Galimberti consente di rivivere gli anni tra il 1959 e il ’64 in cui il noto architetto progettò e realizzò l’edificio.

Il bilancio di sostenibilità di Assolombarda: “Una priorità che va sostenuta”

Le azioni avviate sul versante della sostenibilità sono raccontate da “Genio&Impresa”, il web magazine che valorizza le storie delle singole aziende, le best practice e i progetti virtuosi, fornisce approfondimenti sulle novità normative e i bandi e offre contributi di autorevoli esperti.

“Il contesto attuale, caratterizzato dalle transizioni green e digitale, rappresenta il momento giusto per accelerare il cambiamento verso la sostenibilità dell’intero sistema socioeconomico: una priorità che però va sostenuta – ha dichiarato durante la presentazione del bilancio Alessandro Scarabelli, direttore generale di Assolombarda – le imprese sono già impegnate a portare avanti questo importante processo trasformativo. Occorrono però politiche industriali coerenti e investimenti coraggiosi, finalizzati a sostenerle nel ripensamento dei modelli di business. Va supportata l’innovazione in azienda, anche incoraggiando lo scambio virtuoso di best practice con il mondo accademico e della ricerca”.