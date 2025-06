Con un seguito di 1 milione di followers su TikTok e con oltre 500mila follower su Instagram Raffaele Di Donato, meglio noto come Fefè il Barbiere del blocco ha aperto il suo primo barber shop a Lissone condiviso con la giovanissima tatuatrice Jessica Sicari. Un perfetto esempio di fusione tra arti differenti ma affini. Lo scorso sabato pomeriggio viale Repubblica era gremita di adolescenti e giovanissimi in attesa di poter fare un selfie con il loro beniamino.

Il Barbiere del blocco conquista Lissone: la svolta

Ha meno di trent’anni, un viso pulito, sincero e un grande sorriso, è seguitissimo sui social, si muove per i quartieri di Milano e per tutta Italia, con la sua sedia e i suoi attrezzi e taglia gratis i capelli con un solo obiettivo, ascoltare e parlare con chi si sente solo o è ai margini, giovani, anziani nessuna distinzione lui è disponibile con tutti.

Nato a Caserta, ora vive a Desio, ha scoperto l’arte del barbiere nel negozio di zio Mimmo quando era bambino e, in vacanza, tornava al sud per stare con la nonna.

«Quel che mi ha sempre affascinato non è tanto il taglio – racconta Fefè – ma la sintonia che si crea tra le persone. Osservare come tutti si raccontavano e aprivano mi ha sempre colpito. Il negozio era un punto di socialità, un luogo in cui le persone si ritrovavano e questo mi ha sempre colpito».

Raffaele Di Donato, noto come Fefè il Barbiere del blocco ha aperto il suo primo barber shop a Lissone

Il Barbiere del blocco conquista Lissone: l’invasione per Fefè e il suo primo shop

Ha iniziato questa professione dopo un diverso percorso di studi, è un po’ autodidatta ma ha anche seguito una scuola serale, non si è improvvisato, usando come “cavie” gli amici di sempre.

«Il covid è stato, anche per me, un momento di svolta – racconta – con le chiusure che sono state imposte non ho potuto tornare in negozio e così ho iniziato a muovermi con una sola finalità: ascoltare le persone, più fragili, in difficoltà. Volevo tornare a quella socialità che ci era stata tolta».

Raffaele Di Donato, noto come Fefè il Barbiere del blocco ha aperto il suo primo barber shop a Lissone

Il Barbiere del blocco conquista Lissone: il sogno che diventa realtà insieme a Jessica Sicari

Ora, con gli amici Yuri e Mattia che hanno creduto nel suo progetto, il suo sogno è diventato realtà e, con lui anche la giovanissima tatuatrice Jessica con cui condivide lo spazio e ha grandi idee. Tutti giovanissimi, tutti sognatori ma con i piedi ben piantati a terra consapevoli delle fatiche fatte per arrivare sino al primo shop.

«Questo luogo nasce da un sogno che è diventato realtà – dice ancora Fefè, con gli occhi sognanti – da una passione, dai sacrifici fatti. Se penso che i primi tagli li facevo gratis agli amici nella cantina di casa. Ora di strada ne ho fatta e questo è per me un nuovo capitolo. Ogni cliente sarà per noi una storia da ascoltare, un’identità da valorizzare, una persona con cui condividere la nostra avventura».

Nuovo capitolo che ha acceso i riflettori sulla città di Lissone. «Sono contento di tutti questi giovani che hanno voglia di investire nel loro futuro e lo fanno nella nostra città – commenta Gianfilippo Alibrandi, assessore al commercio del comune di Lissone – questo per tutti noi è molto importante. Fefè è un ragazzo vero, si è creata subito empatia tra noi, ha voglia di raccontarsi ma, ancor più, di ascoltare e, vista l’affluenza dei giovanissimi in strada questa sua capacità è evidente».