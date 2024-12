I ragazzi dello Special di Monza e Como uniti nello sport: “Il calcio è per tutti”

Il Monza di Nesta in campo con il Como e tra il primo e il secondo tempo, sabato 30 novembre, grande emozione per i ragazzi del Monza Special di Arcobaleno Down che con gli amici dello Special lariano hanno fatto un giro del Sinigaglia per salutare i tifosi. Per “Il calcio è per tutti”, il nome della iniziativa, il Como in occasione del derby ha invitato il Monza a portate allo stadio la sua formazione Special. Il primo a entrare in campo con i giocatori biancorossi è stato lo Special Davide Caprino.

Davide Caprino, primo a sinistra con la maglia bianca

Special Monza a Como sul pullmino biancorosso con scorta della Polizia

“E’ stato un pomeriggio bellissimo – ha detto la responsabile di Arcobaleno Down Elena Aldobrando– grazie anche al contributo del Monza nella persona di Vincenzo Iacopino che hanno messo a disposizione un pulmino per il trasporto allo stadio con la scorta dei poliziotti a bordo di una vettura d’ordinanza”.