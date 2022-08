I “Pescatori in Cucina” rilanciano il laghetto di Lissone

Basta il nome, accattivante e simpatico, “Pescatori in Cucina”, per incuriosire e infondere simpatia. L’estate 2022 segna la rinascita dell’area laghetto di Lissone che, dopo stagioni decisamente altalenanti, potrebbe aver trovato nuova vita. Ci si augura la più lunga possibile. Complice la pandemia che giocoforza ha messo i paletti tra le ruote di chi, nel recente passato, ha cercato con volontà e dinamismo di rispolverare la location cittadina, ecco che dal luglio scorso ha preso il via la gestione di un’attività in capo ad un gruppo di amici, anzitutto, che vogliono far bene per offrire ai visitatori un’opportunità di gusto, golosità e freschezza.

I “Pescatori in Cucina” e la nuova gestione

La nuova gestione del complesso comunale gestita da Alessio e Stefano Murolo con Emanuele Zanella e Kaled Yazidi sta già raccogliendo ampi consensi. In un’estate caratterizzata dal caldo torrido, l’alternativa al laghetto di Lissone, oasi verde della città, è di quelle che si desiderano per trascorrere momenti di relax a due passi da casa. Una bella novità e sicuramente una ventata di novità sulle sponde dello specchio d’acqua lissonese che da anni attendeva un rilancio complessivo. Questo spazio, che oltre al laghetto di pesca sportiva ha anche il ristorante, ha delle grandi potenzialità. I gestori vogliono dare una dimensione alla struttura che forse non ha mai avuto, e carichi di entusiasmo e volontà lanciano le loro belle specialità, anche utilizzando i social network.

I “Pescatori in Cucina” e l’etologo

I nuovi conduttori stanno anche lavorando con un etologo specializzato per inserire nuovi pesci nel laghetto e anche per portare nel grande giardino anche animali come caprette, oche o altri animali. Sul fronte della pesca sportiva, il laghetto è davvero il fiore all’occhiello della città e serve un rilancio che è già nella mente di chi ha voluto cogliere l’opportunità che è anche una sfida. La nuova gestione è realtà: aperto tutti i giorni dalla colazione fino alla sera, saranno organizzate attività anche con le realtà e le associazioni del territorio.

I “Pescatori in Cucina” e le nuove proposte

Ora i conduttori sono al lavoro per sistemare al meglio il grande cascinale dove troveranno spazio il bar e il ristorante-pizzeria (più volte preda di vandali e ladri). Per tutta l’estate saranno invece attivi col chiringuito dove si possono gustare ottimi panini, una buona birra fresca e altri piatti freddi in attesa di partire indicativamente entro la festa di Lissone con un’attività delineata nei particolari. “Pescatori in Cucina” al laghetto di via Bottego segna, come detto, il rilancio dell’area comunale con un guizzo (è il caso di dirlo!) di chi si intende di pesca e divertimento. L’estate è ancora lunga, c’è tempo per tutti i brianzoli per fare un salto in Cucina dai pescatori e fare passeggiate attorno al laghetto artificiale o nei sentieri del Bosco urbano.