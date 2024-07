I giocatori dell’Inter vestiranno Canali: l’azienda di Triuggio debutta nel calcio

I giocatori dell’Inter vestiranno Canali. L’azienda fondata a Triuggio nel 1934 dai fratelli Giacomo e Giovanni Canali sarà per i prossimi tre anni Official formal wear partner dell’Fc Internazionale Milano campione d’Italia. Per la stagione calcistica 2024-2025 la ditta brianzola ha previsto due outfit per i giocatori della prima squadra. Con la bella stagione, giacca safari in gabardine di cotone quattro tasche con cordoncini, maglietta leggera a maglia, pantaloni morbidi e mocassini scamosciati, tutto in sabbia e l’iconico verde Brianza di Canali. Per l’inverno, nei toni nerazzurri, un bomber trapuntato diamante, una sopra-maglietta in doppio tessuto cucita a mano, una dolce-vita in lana merino, un pantalone a forma “slassata” e un mocassino con suola in gomma naturale.

Canali di Triuggio veste l’Inter nei novant’anni dalla fondazione

«Per il proprio debutto nel mondo del calcio, Canali sceglie un anno speciale: nel 2024 il brand celebra infatti i 90 anni dalla fondazione, mentre il club milanese Campione d’Italia festeggia la seconda stella, grazie al ventesimo scudetto appena conquistato – si legge nel comunicato congiunto delle due società – Questa partnership con l’Inter non solo rafforza i legami di Canali con il suo territorio d’origine ma incarna il valore fondamentale della Bellezza Interiore, riflettendo principi di lealtà e rispetto che esaltano ogni sfida sul campo e nella vita».

Canali di Triuggio veste l’Inter: un completo di lana per Inzaghi e la dirigenza

Il mister Simone Inzaghi, la dirigenza e lo staff del club indosseranno un completo di lana con maglia, pullover in lana merino e cravatta in seta jacquard. Inoltre, sarà incluso un cappotto imbottito di tre quarti in nylon soft-touch. I look, fatti su misura, saranno realizzati coi tessuti raffinati tanto apprezzati da uomini d’affari, star di Hollywood come Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, e George Clooney e persino dai presidenti degli Stati Uniti d’America. Uno fra tutti Barack Obama che fresco di vittoria alle sue prime elezioni presidenziali mentre salutava la folla davanti alla Casa Bianca indossava un abito Canali.

Nel dopoguerra l’azienda era ripartita con la seconda generazione di fratelli Canali: Giuseppe, Genesio e Eugenio. Quest’ultimo fu anche sindaco di Triuggio dal 1960 al 1970. Presidente onorario della Canali è mancato nell’agosto 2023 all’età di 91 anni. I tre fratelli affiancarono i genitori e si divisero fra i ruoli chiave dell’azienda: la gestione commerciale, la gestione creativa della produzione e l’amministrazione della società. Oggi alla guida della Canali c’è la terza generazione, presidente e ceo del gruppo è Stefano Canali (figlio di Eugenio, nella foto) che ha firmato l’accordo col presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e il ceo corporate della società calcistica milanese Alessandro Antonello.