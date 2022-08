I dati della diffusione del Covid 19 sul territorio regionale di martedì 9 agosto

Il report quotidiano della diffusione del Covid 19 sul territorio regionale, pubblicato martedì 9 agosto da Lombardia Notizie Online, evidenzia un trend di leggera crescita. I contagiati ricoverati in terapia intensiva sono trentasette, due in più in confronto alla rilevazione del giorno prima, mentre i ricoverati al di fuori delle terapie intensive sono 1.137, con un aumento di dodici unità. I tamponi effettuati in giornata sono stati 36mila 968, cifra che ha portato il totale a 40 milioni 349mila 152, con 5mila 474 nuovi casi di positività (14,8 per cento). I nuovi decessi sono stati dal canto loro venti, per un ammontare complessivo di 41mila 826. Nella Provincia di Monza e Brianza, le nuove situazioni di positività registrate sono state quattrocentodieci.