I consiglieri regionali Dozio e Sassoli spingono per avere metro e Pedemontana in Brianza

I consiglieri regionale brianzoli insistono per i prolungamenti della M1, M2 ed M5 oltre al completamento della Pedemontana con gli ordini del giorno al Pirellone. Lo scorso 20 dicembre è stato presentato in Consiglio Regionale l’ordine del giorno relativo alla prosecuzione e completamento delle attività per lo sviluppo delle metropolitane e metrotranvie con il voto unanime favorevole.

I consiglieri Dozio e Sassoli e l’importanza delle metropolitane

“E’ con grande soddisfazione che, insieme a tutto il gruppo consiliare di Forza Italia, ho presentato l’ordine del giorno relativo alla prosecuzione e completamento delle attività per lo sviluppo delle metropolitane e metrotranvie – ha detto il consigliere regionale Jacopo Dozio -, ODG che impegna la Giunta a proseguire l’impegno per il completamento delle opere in essere, metrotranvia Milano-Desio e Milano-Limbiate, e per il completamento del PTFE della M2, quest’ultima opera che interessa il territorio della Brianza Est.” “Queste opere – ha proseguito Dozio -, sono di capitale importanza per lo sviluppo dei nostri territori sia da un punto di vista residenziale, sia da un punto di vista economico, sia in un’ottica di un maggiore sviluppo di un turismo che ad oggi è relativamente sottotono rispetto ad altre aree lombarde da questo punto vista più avanzate.” “Il voto favorevole unanime – ha concluso Dozio -, testimonia di come le buone pratiche politiche, che guardano al bene e all’interesse del territorio, possano essere apprezzate anche in modo bipartisan; e queste opere sono assolutamente nell’interesse dei nostri territori e delle persone che ci abitano.”

I consiglieri Dozio e Sassoli e i tempi lunghi per Pedemontana

MONZA Sassoli Martina

“Sono soddisfatta per l’approvazione degli Ordini del Giorno che ho presentato e che impegnano la Giunta ad intervenire su importanti opere, quali la realizzazione della tratta D Breve di Pedemontana e il prolungamento della metropolitana M1 fino a Monza e M5 fino a Cinisello Balsamo” ha commentato Martina Sassoli il voto dell’aula che ha accolto le richieste avanzate dalla consigliera di Lombardia Migliore di accelerare i tempi di realizzazione delle due infrastrutture . “ Il fattore tempo è determinante quando parliamo di realizzare grandi opere, per questo ho chiesto alla Giunta di creare un tavolo per monitorare il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione delle due metropolitane. Queste opere hanno un interesse sovracomunale e di area per questo ritengo che Regione Lombardia debba avere un ruolo più attivo, non solo di mero finanziatore, per evitare che lasciando interamente le opere in mano al Comune di Milano i tempi si allunghino, come spesso succede per le infrastrutture di cui il capoluogo è centrale di committenza e che abbracciano anche comuni limitrofi. Regione Lombardia non può più essere trattato come un bancomat da Milano, visto che quest’ultima non rispetta mai i cronoprogramma, facendo incrementare esponenzialmente i costi delle opere e quindi creando un danno per tutti i cittadini contribuenti ” ha sottolineato Martina Sassoli. “Per quanto riguarda Pedemontana, un’opera essenziale la cui realizzazione è attesa da quarant’anni, c’è il problema del disallineamento tra i tempi di completamente delle tratte B2 e C e quelli della nuova variante tratta D Breve che rischia di arrivare quattro anni dopo, con conseguenze pesanti anche in termini di traffico e quindi di inquinamento per i comuni del vimercatese. Per questo motivo è necessario accelerare la realizzazione della D breve, in modo da poter avere presto un’opera completa” ha concluso la consigliera di Lombardia Migliore.