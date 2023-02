I commercianti di Vimercate promuovono la ztl ridotta in centro

I negozianti di Vimercate promuovono a pieni voti la ztl ridotta del centro e chiedono all’amministrazione di riportare la sosta gratuita in centro a 45 minuti e i parcheggi a disco-orario a tre ore. Proposte che arrivano a seguito di un sondaggio fatto da ConfCommercio.

I commercianti di Vimercate e il sondaggio di ConfCommercio

“A distanza di ormai cinque mesi e con l’approssimarsi della scadenza a fine marzo della fase sperimentale della zona a traffico limitato ridotta , Confcommercio Vimercate ha effettuato un sondaggio coinvolgendo i circa settanta operatori del centro interessati direttamente dal provvedimento. Ad oggi, la stragrande maggioranza di commercianti e artigiani, oltre il 91%, si è dichiarata favorevole all’attuale orario di inizio della ztl alle 18,30 – ha fatto sapere l’associazione di categoria -. Non solo, ma l’occasione ha consentito a diversi operatori di esprimersi sul tema dei parcheggi: è stato auspicato un ripristino delle tre ore di sosta a disco orario (oggi in via Terraggio/S.Antonio è stata portata a due ore), il ritorno al vecchio sistema di sosta di cortesia (gratuita, oggi è di 30 minuti anziché 45) e infine una maggiore informazione agli utenti sulla possibilità di sosta gratuita nella pausa pranzo.È opinione degli interpellati dal sondaggio di Confcommercio Vimercate che ztl e aree di sosta siano argomenti correlati al fine di consentire una migliore mobilità della clienti”.