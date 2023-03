Guerre e crisi climatiche: a Monza torna la scuola di formazione politica Alisei

Lezioni, laboratori e la consueta visita guidata a Roma per vedere da vicino i palazzi delle istituzioni.

È tutto pronto per la nona edizione della scuola di formazione politica Alisei, che anche quest’anno Cgil Monza Brianza offre gratuitamente a ragazze e ragazzi tra i 16 e 21 anni.

Il filo conduttore degli incontri -che prenderanno il via giovedì 23 marzo alle 16 nella sede della Camera del Lavoro in via Premuda, 17- sarà “Così va il mondo. Scenari internazionali tra crisi climatica e conflitti”.

Scuola di Alisei: il debutto del 23 marzo

Il primo ospite sarà Domenico Quirico, reporter di guerra. Nella giornata inaugurale sono previsti anche gli interventi di Salvatore Marra, capo Area politiche europee e internazionali della Cgil nazionale, Angela Mondellini, segretaria generale della Cgil Brianza, Giorgio Garofalo e Irene Zappalà, rispettivamente presidente dell’Associazione Alisei e curatrice della Scuola. L’attrice Maria Pilar Pérez Aspa reciterà un estratto dello spettacolo “Federico, vita e mistero di García Lorca”.

Scuola di Alisei: tutto il programma

Giovedì 30 marzo Riccardo Sanna, Capo Area Politiche di sviluppo Cgil nazionale, tratterà il tema “Saper stare al mondo: Stato, lavoro e impresa”. Il 6 aprile Simone Pieranni, giornalista di Chora Media ed esperto di Asia, aiuterà a “Capire la Cina”. La settimana successiva, il 13 aprile, saranno ospiti della Scuola Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, e Laura Silvia Battaglia, giornalista e documentarista esperta di Medio Oriente, per parlare di “Diritti violati: cosa ci insegnano i casi di Patrick Zaki, Giulio Regeni e Mahsa Amini”. Giovedì 20 aprile Ilaria Meli, docente dell’Università degli Studi di Milano, tratterà le “ Strategie internazionali di contrasto alla criminalità organizzata”. Il 27 aprile Davide Fant, formatore e pedagogista, e Paola Elena Cesari, psicologa psicoterapeuta, illustreranno il “Mondo ostile, il disagio giovanile dopo la pandemia”.

Scuola di Alisei: public speaking e conclusioni

Il 4 maggio si terrà il Laboratorio di public speaking “Mi seguite?” che vedrà al centro le parole, la comunicazione non verbale e le emozioni. A condurlo sarà Davide Fossati, counselor, educatore professionale, regista e attore. Da mettere in calendario un laboratorio di giornalismo che sarà tenuto da Matteo Furcas, giornalista professionista e responsabile della segreteria didattica della Scuola Alisei.

La giornata di chiusura con la consegna dei diplomi è prevista per giovedì 11 maggio. Per l’occasione interverrà anche Roberto Speranza già Ministro della Salute. A giugno è previsto un viaggio a Roma a diretto contatto con le istituzioni. Info e iscrizioni: alisei.tv – info@alisei.tv.