Guardia di finanza: stand nella fan zone e domenica l’inno nazionale prima del Gp di F1 di Monza

La guardia di finanza che celebra i 250 anni del Corpo, è presente al Gp di Formula 1 nella Fan Zone dell’Autodromo Nazionale di Monza: allestito uno stand del Corpo, in cui si trova il VE.I.CO.LO. itinerante delle Fiamme Gialle, già presente in tutte le manifestazioni sportive, che consente ai visitatori di immergersi nella realtà virtuale. All’interno a disposizione quattro postazioni multimediali, dotate di visori di ultima generazione, per simulare situazioni di attività operativa. L’area sarà aperta al pubblico fino a domenica 1° settembre dalle 9 alle 19.

Guardia di finanza, stand nella fan zone dell’autodromo di Monza e la banda per l’inno

Non solo: domenica 1° settembre la prestigiosa Banda del Corpo eseguirà l’Inno nazionale sulla griglia di partenza della Formula 1, alla presenza del comandante generale, generale di corpo d’armata Andrea De Gennaro e del capo di stato maggiore del Comando generale, generale di corpo d’armata Leandro Cuzzocrea.

“Notiamo con orgoglio un grande interesse verso il Corpo da parte del pubblico italiano e straniero passato copioso in questi giorni presso la Fan Zone dell’Autodromo di Monza, permettendoci di far conoscere il lavoro che quotidianamente svolgiamo da 250 anni per il nostro Paese”,

dichiara il Generale di Brigata Luigi Macchia, Coordinatore del Comitato degli eventi sportivi per i 250 anni della fondazione del Corpo.