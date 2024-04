“Groane in Movimento”, la camminata per la Giornata europea dei parchi

“Groane in Movimento“: scatta la prima edizione di una manifestazione di promozione della salute, sport e aggregazione per bambini ed adulti. È stata presentata nell’auditorium del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea martedì 23 aprile la camminata non competitiva in programma domenica 26 maggio e organizzata dall’associazione “Limbiate che Cammina” nell’ambito della Giornata europea dei Parchi.

“Groane in Movimento”, organizzatori e percorso

Parco Groane progetto Groane in Movimento

“Groane in Movimento” avrà come punto di partenza e di arrivo il Centro Parco Polveriera di Solaro, sede del Parco delle Groane, ed è patrocinata dal Parco e dai Comuni di Solaro, Ceriano Laghetto e Limbiate, Ats Brianza e sostenuta da sponsor.

L’evento, introdotto dall’assessore alla mobilità sostenibile di Limbiate, Claudio Ceschini, referente anche di “Limbiate che Cammina”, che l’ha qualificato come evento che dà “valore allo stare insieme“, è stato annunciato con entusiasmo anche dal sindaco di Solaro, Nilde Moretti, dal sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, dalla vicesindaca di Limbiate, Agata Dalò, dal presidente del Parco delle Groane, Emiliano Campi e dalla referente di Ats Brianza, Stefania Abbiati.

“Groane in Movimento”, la giornata di domenica 26 maggio

Parco Groane progetto Groane in Movimento

Si parte alle 10, previsto un pranzo insieme all’arrivo mentre nel pomeriggio si terranno animazioni per grandi e piccini e ci sarà la possibilità di una visita nell’ex Polveriera accompagnati dalle Gev del Parco. Nei prossimi giorni verranno resi noti i punti di iscrizione attraverso i canali social di “Groane in Movimento“. Presenti alla presentazione stampa, diversi rappresentanti dei Gruppi di Cammino del territorio che hanno già assicurato la loro partecipazione.

Parco Groane progetto Groane in Movimento

“Groane in Movimento”, come iscriversi

L’iscrizione, che comprende sacca gara, con una bella maglietta arancione in tessuto tecnico, è di 10 euro, ma scende a 8 euro per i gruppi di almeno 10 camminatori. I proventi dell’evento saranno devoluti al Parco delle Groane per piantumare nuovi alberi.