Grave incidente a Lesmo, un ciclista finisce in prognosi riservata in ospedale

Grave incidente a Lesmo, un ciclista finisce all’ospedale in codice rosso in prognosi riservata. Il sinistro si è verificato domenica mattina 28 maggio pochi minuti prima di mezzogiorno quando un 50enne in sella alla sua bicicletta si è scontrato con un’automobile all’altezza dell’incrocio tra via Petrarca e via Marconi non molto lontano dal cantiere del supermercato Iperal per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Grave incidente a Lesmo e l’arrivo dei soccorsi

Dopo l’impatto sono stati immediatamente allertati i soccorsi che si sono portati sul posto inizialmente in codice giallo con un’ambulanza e un’auto medica oltre a una pattuglia dei carabinieri per i rilevamenti di rito. Il paziente è stato stabilizzato in loco e poi trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, ricoverato in prognosi riservata in rianimazione.