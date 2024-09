Uno scontro violento, due feriti per fortuna non gravi e l’amara constatazione della pericolosità dell’incrocio da parte dei tanti che – sentito il botto – venerdì verso le 21 si sono riversati in strada a Giussano tra le vie IV Novembre e Udine.

Giussano: violento incidente all’incrocio di via Udine, gravi danni ma per fortuna feriti lievi

Due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale-laterale, per i conducenti si sono attivati i soccorsi in codice giallo: un uomo di 34 anni che è stato assistito anche dai vigili del fuoco di Seregno per lasciare l’abitacolo e una donna di 66 anni. Entrambi sono stati poi portati in codice verde a Desio e Carate Brianza.

Sul posto la polizia locale, impegnata negli stessi momenti in controlli del territorio, per i rilievi e per la gestione del traffico, deviato per il tempo dei soccorsi e della pulizia della strada dai liquidi e dai pezzi di carrozzeria persi dai veicoli.

Incidente a Giussano

Giussano: violento incidente all’incrocio di via Udine, la pericolosità sottolineata dai residenti

I residenti invece hanno assistito alle operazione sottolineando la pericolosità della strada, teatro di frequenti incidenti – perlopiù non gravi – soprattutto quando cala il traffico e aumenta la velocità.

Qualche anno fa, nel 2017, anche il cantante Paul Young di passaggio in auto era stato coinvolto in un incidente tra più auto.