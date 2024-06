Giussano: vigili del fuoco in centro e strade chiuse per un tetto pericolante

Vigili del fuoco con l’autoscala in centro a Giussano nel pomeriggio di lunedì 3 giugno. L’allarme è scattato in via Parini quando alcuni passanti hanno segnalato al 112 parti di un tetto pericolante, in particolare un comignolo che avrebbe rischiato di cadere sulla strada.

Giussano: vigili del fuoco in centro, in via Parini anche la polizia locale

In via Parini anche due pattuglie della polizia locale che hanno bloccato la via al passaggio, sia di pedoni sia di auto. I vigili del fuoco sono intervenuti con l’autopompa dal comando permanente di Seregno e con l’autoscala da Monza e, una volta saliti sul tetto opportunamente imbragati, hanno messo in sicurezza le parti pericolanti.

Giussano: vigili del fuoco in centro, decine di persone incuriosite

Decine di passanti e residenti incuriositi hanno assistito alle operazioni, che sono durate circa due ore con ripercussioni sulla viabilità nella zona del centro.