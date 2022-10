Giussano: viabilità sperimentale in viale Rimembranze, cosa cambia

Scatta mercoledì 5 ottobre la viabilità sperimentale in viale Rimembranze a Giussano. Prevede l’istituzione, inizialmente in via provvisoria, del senso unico di marcia nel tratto da via Aliprandi verso via Piola.

Giussano, viabilità viale Rimembranze: previsti servizi della polizia locale

Per i primi giorni, in particolare in concomitanza con l’orario di entrata e di uscita dalla scuola dell’infanzia paritaria “Aliprandi” e dal Liceo “Modigliani”, previsti specifici servizi di controllo degli agenti di polizia locale.

Con l’avvio della fase sperimentale non sarà più possibile accedere a viale Rimembranze provenendo da via Umberto I; al contrario da via Borella verso via Aliprandi, sarà possibile svoltare a destra in direzione di via Umberto I grazie a un nuovo senso unico.

Giussano, viabilità viale Rimembranze: “Per migliorare la sicurezza”

L’obiettivo dell’amministrazione comunale, già ribadito dal sindaco di Giussano Marco Citterio, è “quello di individuare una nuova viabilità che vada nella direzione di tutelare l’intera utenza stradale, apportando cambiamenti che incrementino il livello di sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni, in particolar modo degli studenti del Liceo Modigliani e degli alunni della scuola dell’infanzia Aliprandi. L’intervento progettato va inoltre nella direzione di ridurre l’incidentalità dell’intero comparto stradale e migliorare la fluidità del traffico”.