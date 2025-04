Riaprirà al pubblico domenica 13 aprile il bar-caffetteria situato nel contesto di Villa Sartirana a Giussano. Si tratta di un ritorno atteso, che segna anche l’avvio di una nuova fase gestionale per la struttura: a seguito dell’avviso pubblico indetto nei mesi scorsi dal comune di Giussano, gli spazi dell’immobile sono stati assegnati in concessione per una durata massima di dieci anni, con un canone annuo di poco superiore ai 19mila euro. Il bar si affaccia sul parco e si trova a pochi passi dalla biblioteca civica, configurandosi come un punto strategico per l’incontro e la socialità. La riapertura rappresenta «un importante spazio di incontro e di relazione per la cittadinanza, considerata anche la vicinanza al polo culturale», hanno sottolineato il sindaco Marco Citterio e l’assessora al Commercio Paola Ceppi. «A tutti gli effetti, si tratta di un servizio che si affianca a quelli già presenti sul nostro territorio, con il plus di valorizzare uno spazio situato in un contesto in cui si uniscono cultura, divertimento ed aria aperta».

Villa Sartirana: possibile l’installazione di una serra all’esterno

Nel bando pubblico predisposto dall’amministrazione comunale, sono state definite le possibilità di sfruttare al meglio tutta l’area esterna dedicata alla somministrazione, che potrà essere attrezzata con ombrelloni, tavolini, sedie, elementi riscaldanti da esterno, nel rispetto del contesto e delle indicazioni esplicitamente anticipate. Inoltre, le linee guida approvate dalla giunta prevedono una premialità per l’eventuale installazione di una struttura tipo “giardino d’inverno” -una serra in ferro e vetro- in grado di accogliere il pubblico tutto l’anno, anche nei mesi più freddi.

Villa Sartirana: la biblioteca ritrova un punto di appoggio

La concessione appena avviata arriva a conclusione di un iter iniziato oltre un anno fa. Nell’aprile dello scorso, infatti, il Comune aveva già affidato temporaneamente la gestione del bar per garantire continuità del servizio in attesa dell’avvio della gara decennale. Anche in quella fase, l’intenzione era chiara: mantenere attivo uno spazio strategico. Dopo la parentesi temporanea, la nuova gestione potrà ora contare su una prospettiva di lungo periodo per investire e rilanciare pienamente l’attività. La struttura diventa così un punto di ristoro e aggregazione al servizio della comunità. La posizione del bar, nel cuore del parco e a pochi passi dalla biblioteca, ne fa un punto di riferimento ideale per famiglie, giovani e cittadini.