Giussano: provoca incidente, auto ribaltata e conducente in ospedale

Ha praticamente distrutto la macchina ma, fortunatamente, lui se l’è cavata con alcune contusioni. Brutto incidente, giovedì, alla rotatoria di via Prealpi e via della Gibbina a Giussano. Erano circa le 18.30, quando una vettura Audi A1, condotta da un 21enne residente a Meda, proveniva da via don Rinaldo Beretta, proseguendo in via Prealpi. Giunto all’incrocio con via Nenni, l’Audi ha rallentato per poi riprendere la marcia, urtando una Renault Kadjar, che proveniva da sinistra.

Giussano: il responsabile multato, era senza revisione e non aveva la patente con sé

Proprio la seconda macchina, a seguito dell’impatto, si è completamente ribaltata. Il conducente, residente in città, è stato condotto in ospedale per le cure mediche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso e per gestire la viabilità in un orario abbastanza trafficato su un’arteria centrale. La polizia locale ha elevato sanzioni per il conducente dell’Audi, che era sprovvisto di revisione e non aveva con sé la patente di guida. È ancora al vaglio dei vigili l’accertamento della possibile omessa precedenza da parte del conducente dell’Audi.