Giussano: più di mille per i 40 anni della Camminata di Robbiano, anche Plogging run

Più di mille runner alla Camminata di Robbiano. In 1.125, domenica 30 aprile, ai nastri di partenza della 40esima edizione della camminata non competitiva organizzata dal gruppo Ran Ner Robbiano, nonché della seconda “Plogging run” della Città di Giussano, una disciplina che unisce la corsa con la raccolta dei rifiuti.

Un evento che è diventato un appuntamento fisso per tantissimi camminatori e che è reso ancor più speciale dalla collaborazione, ormai consolidata, con l’Avis Giussano e con l’associazione Paolo Zorzi, una onlus che promuove studi mirati per l’epilessia in accordo con l’Istituto Carlo Besta di Milano.

Giussano: più di mille per i 40 anni della Camminata di Robbiano, i gruppi protagonisti

Presenti alla manifestazione 23 gruppi. Al più numeroso, i Marciacaratesi, è stato assegnato il Trofeo Zorzi. Mentre il trofeo Avis è stato vinto dall’Avis Lazzate e il Trofeo Teresio Longoni dal gruppo locale più numeroso, i “Tu si che vai bene”.

Camminata Robbiano

Giussano: più di mille per i 40 anni della Camminata di Robbiano, gli organizzatori

«Siamo molto soddisfatti del riscontro che ha avuto l’iniziativa. Il tempo ci ha graziato, nonostante da giorni i siti meteo prevedevano pioggia per domenica. Il cielo era coperto, a tratti anche ventilato, ma non ha piovuto, anzi a fine camminata è uscito un timido sole – hanno riferito gli organizzatori – In collaborazione con il Comune di Giussano e con Gelsia Ambiente, che ha fornito il materiale e il ritiro dei rifiuti, si è svolta in concomitanza anche la seconda edizione della Plogging Run della Città di Giussano. Abbiamo cercato di passare il messaggio di quanto sia importante dare il buon esempio e tenere pulito il nostro territorio».

Camminata Robbiano

«Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – hanno aggiunto – I percorsi sono stati ben presidiati. Oltre a Polizia locale, Protezione civile e Carabinieri, c’erano tante bandierine che segnalavano ai podisti la direzione di percorrenza. In tantissimi si sono complimentati con noi per la sicurezza della camminata e per i passaggi suggestivi dei percorsi scelti. In collaborazione con Nordic Walking Giussano, abbiamo pensato a percorsi adatti anche al Nordic Walking», una camminata in cui le braccia spingono in modo opposto ed alternato rispetto ai piedi con l’aiuto di appositi bastoni.

Giussano: più di mille per i 40 anni della Camminata di Robbiano, “ringraziamo tutti i camminatori”

«Ringraziamo tutti i camminatori e corridori che hanno partecipato alla manifestazione. Un ringraziamento particolare va a tutti i volontari che hanno permesso la riuscita dell’iniziativa. Ma anche agli sponsor e gli enti che ci hanno aiutato, ovvero il comune di Giussano, la Polizia locale, la Protezione civile, i Carabinieri, la Croce bianca di Giussano, l’oratorio di Robbiano, il Parco Valle Lambro, la Provincia di Monza Brianza e i comuni di Verano Brianza, Carate Brianza e Briosco», hanno concluso gli organizzatori, che sono già al lavoro per definire e organizzare l’edizione 2024 della Camminata di Robbiano che, hanno anticipato, «sarà ancora più green».