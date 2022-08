Giussano: lavori in corso in nove scuole, tutti gli interventi

Si stanno completando i lavori nelle scuole di Giussano e delle frazioni di Paina, Birone e Robbiano in vista del nuovo anno quasi al via. Nove i plessi scolastici oggetto di interventi di manutenzioni ordinarie e straordinarie, fra le quali rientrano opere edili, elettriche e idrauliche, su ascensori e presìdi anti-incendio. Effettuata anche la manutenzione delle aree verdi, oltre a interventi di riqualificazione e adeguamento normativo degli impianti termici, con la sostituzione delle caldaie nei plessi “Don Rinaldo Beretta” e “Carlo Porta”.

Lavori in corso nelle scuole di Giussano: gli interventi nel capoluogo

A Giussano, nell’asilo nido “L’Albero grande” è stata completata la revisione e la ristrutturazione dei serramenti in legno, mentre nella scuola dell’infanzia “Piccole Tracce” sono stati ristrutturati i serramenti della nuova ala, sono stati realizzati nuovi vialetti esterni, è stata allestita una nuova area gioco esterna ed è stato installato un nuovo gioco nel giardino.

Alla scuola primaria “Gabrio Piola” sono state rinnovate coperture della sala mensa e della palestra, oltre alla sistemazione di una parte del parquet della palestra. Alla “Carlo Porta” di via Alessandria, oltre all’installazione di un nuovo ascensore, sono state sostituite tutte le schermature frangisole. Novità anche per la scuola secondaria “Alberto da Giussano”: completata l’imbiancatura dell’atrio e di alcune aule, ma soprattutto è stato assegnato l’incarico a un tecnico specializzato per la stesura di un progetto per la realizzazione di un nuovo ascensore che consenta di superare definitivamente la problematica delle barriere architettoniche. Nel plesso è anche stato installato un sistema di accumulo dell’impianto fotovoltaico nell’ambito del bando Axel, di cui il Comune di Giussano è risultato fra i vincitori, che permette alla scuola secondaria di Giussano (così come nel magazzino comunale e nel palazzetto sportivo di Robbiano) di accumulare energia elettrica da utilizzare in modo graduale con un conseguente risparmio economico.

Lavori in corso nelle scuole: gli interventi a Paina, Birone e Robbiano

A Paina, alla scuola primaria “Ada Negri” interventi su porte e servizi igienici, oltre a imbiancature che hanno interessato bagni, bidelleria e aule. Alla secondaria “Salvo D’Acquisto”, oltre all’imbiancatura di servizi igienici, biblioteca ed ex mensa, sono state messe in sicurezza le facciate perimetrali esterne, è stato realizzato un nuovo controsoffitto in cartongesso nell’aula dell’ex mensa e sono state installate reti anticaduta in prossimità dei lucernai della palestra.

A Birone, la scuola primaria “San Filippo Neri” ha visto il completamento degli interventi per l’installazione di rete wi-fi in tutte le aule del plesso.

A Robbiano, nella primaria “Don Rinaldo Beretta”, effettuata la tinteggiatura degli spazi comuni, rafforzata la stabilità di alcuni controsoffitti e verificato il corretto deflusso di acqua nei pluviali del cortile, oltre alla realizzazione di un nuovo pozzetto d’ispezione nel tratto fognario dei servizi igienici.

Lavori in corso nelle scuole di Giussano: “Proficuo dialogo con i dirigenti scolastici”

“Un lavoro puntuale che ci consente di effettuare gli interventi prioritari, individuati anche grazie al dialogo proficuo con i dirigenti scolastici – affermano il sindaco Marco Citterio e l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacomo Crippa – Investire sulla formazione delle nostre giovani generazioni significa investire sul futuro della nostra città. L’impegno del Comune è stato quello di organizzarsi con ditte e operai specializzati per realizzare tutte queste opere nel periodo di sospensione dell’attività scolastica, in modo tale da non interferire con il regolare svolgimento dell’attività didattica. Per questo motivo, ringraziamo gli uffici comunali che hanno sempre particolarmente a cuore lo stato delle scuole del territorio ed hanno dimostrato capacità programmatoria in grado di far fronte alle differenti esigenze manifestate dalle scuole”.