Giussano invita a “un uso consapevole” di fuochi d’artificio e petardi

Il sindaco di Giussano gioca d’anticipo sul Capodanno e invita i suoi cittadini a un uso consapevole di fuochi d’artificio e petardi come “tutela della quiete pubblica” ma anche “rispetto verso l’ambiente e gli animali.

Giussano: uso di fuochi d’artificio e petardi già normato da regolamento di polizia urbana

L’appello rafforza il regolamento di Polizia Urbana in vigore sul territorio comunale che già norma la materia, specificando in particolare come “l’impiego degli artifici pirotecnici tradizionalmente impiegatidurante le festività di Natale e fine anno, è ammesso a condizione che gli stessi siano totalmenteconformi alla normativa di settore e senza mettere a rischio, attraverso il loro utilizzo, la sicurezza fisica delle persone nonché il benessere degli animali o l’integrità di beni pubblici e privati”.

Giussano, fuochi d’artificio e petardi: sindaco e assessore

“L’uso incauto di fuochi d’artificio di libera vendita può generare conseguenze drammatiche proprio nella notte di festeggiamenti per il nuovo anno, un pericolo che aumenta esponenzialmente quando si utilizzano artifizi pirotecnici di provenienza non tracciata e pertanto privi di etichette e informazioni sul corretto utilizzo – specifica il sindaco Marco Citterio supportato dall’assessore Paola Ceppi con delega al Benessere Animale – Da qui il nostro invito: utilizzare ogni fuoco di libera vendita con prudenza e attenzione, seguendo le prescrizioni relative all’accensione”.

“La notte di Capodanno rappresenta un momento di entusiasmo e di convivialità, che può e deve essere vissuta in modo tale da non diventare un incubo per i nostri animali”, rimarca l’assessore.

Giussano, fuochi d’artificio e petardi: le indicazioni di Oipa

Il Comune rilancia quindi le indicazioni dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA), associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e dal Ministero della Salute, che invita – tra le altre cose – a non lasciare soli gli animali nel momento dei fuochi, a non lasciarli in giardino, a sensibilizzare l’opinione pubblica e soprattutto i più giovani.