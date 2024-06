Giussano: incidente violento in viale Como, un motociclista in ospedale

Scontro violento tra un’auto e una moto a Giussano, il centauro finisce in ospedale in codice giallo. L’incidente si è verificato venerdì 28 giugno verso le 19 lungo viale Como, la strada che collega Giussano a Mariano Comense.

Giussano: incidente violento e i soccorsi

L’urto tra i due mezzi è stato così forte da sbalzare a terra il 21enne in sella alla sua moto. Immediati sono scattati i soccorsi con un’ambulanza della Croce Rossa di Cantù, l’automedica di Desio e una pattuglia dei carabinieri. Ad aver la peggio, come detto, il motociclista trasferito all’ospedale Sant’Anna di Como, mentre l’automobilista è uscito illeso, ma comunque sotto choc per quanto avvenuto.

Giussano: incidente violento e il traffico in tilt

Sull’esatta dinamica del sinistro stanno indagando i militari dell’Arma. L’incidente ha avuto anche importante ripercussioni sul traffico in entrambi i sensi di marcia con lunghe code di veicoli e rallentamenti per diverso tempo.