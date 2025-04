Gravissimo incidente stradale venerdì 11 aprile, alle 18 circa, in via 4 novembre, a Paina di Giussano. All’altezza della via Udine, sono entrati in collisione una Citroen C3, con al volante una donna di 71 anni, ed un motociclo, in sella al quale sedevano un uomo di 61 anni ed una donna di 59 anni. La dinamica dell’impatto è al vaglio della Polizia locale di Giussano, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri di Seregno, che hanno provveduto alle operazioni necessarie per disciplinare la circolazione veicolare. Il tratto è stato chiuso temporaneamente, per consentire al personale del 118 di muoversi senza difficoltà.

Incidente: preoccupano le condizioni della donna sul motociclo

La peggio l’ha avuta la donna di 59 anni, passeggera sul mezzo a due ruote, che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di circolo di Varese da un elisoccorso. Il sessantunenne che era con lei, invece, è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano. In loco, per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte, sono state indirizzate un’automedica, un’ambulanza di Seregno soccorso ed un’ambulanza della Croce Verde Lissonese, oltre all’elisoccorso.