Giussano: a fuoco il tetto di locali in disuso del centro sportivo

Vigili del fuoco impegnati a domare un incendio che ha interessato il tetto di alcuni locali in disuso del centro sportivo di Giussano, in via Tagliamento, nel pomeriggio di domenica 27 aprile. Sul posto attorno alle 16 sono intervenute squadre del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza con due autopompe, un’autobotte e un modulo spegnimento rapido e hanno lavorato per oltre 4 ore per estinguere l’incendio e per bonificare l’area interessata.

Incendio a Giussano: sul posto i vigili del fuoco con vari mezzi

L’intervento, spiegano dal Comando di via Cavallotti: “è stato complesso in quanto il tetto era composto da lamiera coibentata”. Non risultano feriti. Presente anche personale paramedico e forze dell’ordine. Le cause del rogo sono in via di accertamento.