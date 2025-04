Desio, vasto incendio in azienda di imbottiti, colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza

Un incendio di vaste proporzioni è divampato in un’azienda specializzata nella produzione di imbottiti per camion, nel quartiere industriale ai confini tra Desio, Bovisio Masciago e Varedo. Per fortuna non ci sono stati feriti. A prendere fuoco, per cause ancora da accertare, sembra sia stati alcuni dei macchinari in uso in uno dei reparti. Le fiamme si sono propagate partire da poco prima delle 17.

A dare l’allarme sono stati alcuni operai, presenti dentro il sito produttivo. In pochi minuti un violento rogo si è rapidamente propagato, anche a causa dell’elevata presenza di materiali altamente infiammabili. Dai capannoni della fabbrica si è levata una densa colonna di fumo nero, visibile anche a svariati chilometri di distanza.

Squadre dei Vigili del fuoco dal Comando di Monza e Brianza e da tutte le caserme della Brianza sono arrivate sul posto e sono impegnate per domare le fiamme. Presenti l’autopompa di Desio e di Bovisio Masciago, l’autobotte di Lissone e di Vimercate, il carroschiuma da Milano, l’autoscala da Monza. Sono arrivati anche i carabinieri di Desio, che hanno bloccato la circolazione nelle strade atttorno ai capannoni, l’auto medica del 118 di Monza e i tecnici dell’Ats: accertamenti sono in corso per verificare se nel sito produttivo c’erano tutte le necessarie misure di sicurezza.