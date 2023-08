Giussano: familiare non risponde, vigili del fuoco entrano nell’appartamento al terzo piano

Grande mobilitazione a Giussano, nella tarda serata di lunedì 28 agosto, dopo una richiesta di intervento per soccorrere una persona, residente al terzo piano di una palazzina, che non rispondeva ai familiari.

Sul posto sono state inviate in codice rosso un’ambulanza da Mariano Comense e un’automedica da Desio. Ai vigili del fuoco di Seregno, giunti con un’autopompa e di Desio, con un’autoscala, il compito di accertare l’accaduto: constatato che era impossibile operare con l’autoscala si sono arrampicati dai balconi vicini per poi salire su una parte di tetto e sfondare il vetro di una finestra per accedere all’appartamento.

Giussano: i vigili del fuoco sfondano una finestra, l’appartamento è deserto

Tuttavia, una volta all’interno, è stato appurato che i locali erano deserti: non c’era nessuno. Complessivamente l’intervento è durato circa 35 minuti. Numerosi i curiosi che hanno assistito alle complesse operazioni.