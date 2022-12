Giussano: caduta rovinosa sul marciapiede, donna in ospedale

Una donna di 77 anni soccorsa e trasportata in ospedale a Carate Brianza per accertamenti dopo una rovinosa caduta. È successo nella mattina di martedì 20 dicembre a Giussano in viale Rimembranze. La signora sarebbe inciampata in una irregolarità del marciapiede, cadendo al suolo e procurandosi un trauma cranico con ferita.

La strada è stata chiusa al traffico dalla polizia locale presente con due agenti, per i soccorsi è intervenuta l’ambulanza della Croce verde di Bosisio.

Giussano incidente viale Rimbembranze

Giussano: in viale Rimembranze i lavori per la nuova viabilità

Nella zona è stata di recente confermata la viabilità sperimentale attivata dalla metà del mese di ottobre con l’istituzione del senso unico nel tratto compreso fra le vie Aliprandi e Piola,

Le modifiche alla viabilità prevedono anche alcune modifiche all’incrocio tra la via Umberto I e viale Rimembranze, dove è prevista la realizzazione di un marciapiede, nel tratto compreso tra via Umberto I e viale Rimembranze, seguito da un attraversamento pedonale realizzato con segnaletica orizzontale, destinato al transito dei pedoni, con un intervento di risagomatura delle aiuole spartitraffico esistenti lungo via Umberto I e via Piola.