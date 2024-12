Giussano, Bellegotti segretaria generale del Comune: è la prima volta di una donna

Marina Bellegotti ha ufficialmente assunto l’incarico di segretaria generale del comune di Giussano all’inizio di dicembre, segnando un momento significativo per l’amministrazione locale. Per la prima volta nella storia dell’ente, questa posizione strategica è affidata a una donna, un risultato che il sindaco Marco Citterio non ha esitato a definire storico. L’incarico, conferitole dal primo cittadino al termine dell’apposita procedura di selezione, prevede compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente.

Segreteria generale: la presentazione di Bellegotti al Consiglio comunale

«Per la prima volta nella storia del nostro ente, la figura di segretario generale sarà ricoperta da una donna -ha riferito il sindaco Marco Citterio in occasione dell’ultimo consiglio comunale-. Un fatto storico che, finalmente, vede una donna ricoprire un incarico così strategico e delicato. Oltre alle competenze tecniche e all’esperienza pratica acquisita negli anni, sono rimasto felicemente sorpreso dalla gentilezza e dalla cordialità con cui sono stati approntati i rapporti con la struttura e con i dipendenti. La figura del segretario generale è fondamentale per il nostro ente: sono certo che la dottoressa Bellegotti, a cui rivolgo a nome di tutti gli auguri di buon lavoro, saprà dare il proprio contributo per conseguire gli obiettivi che l’amministrazione comunale si è posta e per aiutare la struttura comunale ad essere sempre più efficiente nel dare riscontro alle richieste della cittadinanza». Bellegotti ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo incarico in aula: «Ringrazio il sindaco perché mi ha dato l’opportunità di poter lavorare in un comune come Giussano. Ho lavorato in diversi Comuni, ma un’esperienza come questa non l’ho mai fatta». Le sue parole hanno suscitato un clima di apprezzamento unanime, con i complimenti che sono giunti da tutti i componenti del Consiglio comunale, sia di maggioranza che di minoranza. Pierluigi Elli, consigliere di opposizione del gruppo Servire Giussano, ha voluto darle il benvenuto ufficiale: «Benvenuta. Mi auguro che ci sia un occhio di riguardo per la città di Giussano, una realtà viva e ricca di iniziative».

Segreteria generale: il curriculum di Bellegotti

Marina Bellegotti, laureata in giurisprudenza, vanta una carriera di lunga data e prestigio nel ruolo di segretario generale. Dal 1999 ha prestato servizio in numerosi comuni, tra cui San Fedele d’Intelvi, Blessagno, Valmorea, Cassano Magnago, Inarzo, Villa Guardia, Limido Comasco, Lomazzo, Cavallasca, Montano Lucino e Fenegrò. Dal 2017, svolge il ruolo di segretario generale dei comuni di Tradate e Lomazzo, consolidando ulteriormente le sue competenze nella gestione amministrativa. Con il suo arrivo, l’amministrazione comunale guarda al futuro con rinnovata fiducia, puntando su una figura professionale che unisce esperienza e sensibilità umana. L’obiettivo condiviso è quello di continuare a migliorare l’efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza, valorizzando al massimo le potenzialità del comune