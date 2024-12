Giussano, appello dell’amministrazione comunale: no all’utilizzo irresponsabile di botti a capodanno

No all’utilizzo senza la necessaria attenzione dei botti per festeggiare l’arrivo del 2025. È l’appello lanciato da Marco Citterio e Paola Ceppi, rispettivamente sindaco ed assessore al Benessere animale del comune di Giussano. «Festeggiamo capodanno in modo responsabile, nel rispetto di tutti, evitando ogni gesto imprudente che possa avere gravi conseguenze sugli uomini e sugli animali» hanno spiegato i due amministratori.

Capodanno: l’esigenza di tutelare la sicurezza di persone ed animali

Il regolamento di Polizia urbana in vigore sul territorio comunale già norma la materia, specificando in particolare come «l’impiego degli artifici pirotecnici tradizionalmente impiegati durante le festività di Natale e fine anno, è ammesso a condizione che gli stessi siano totalmente conformi alla normativa di settore e senza mettere a rischio, attraverso il loro utilizzo, la sicurezza fisica delle persone nonché il benessere degli animali o l’integrità di beni pubblici e privati». Perciò, è importante un utilizzo consapevole degli artifizi pirotecnici e dei petardi, anche come gesto di civiltà, come tutela della quiete pubblica e come segno di rispetto verso l’ambiente e gli animali. L’invito è quello ad utilizzare ogni fuoco di libera vendita con prudenza ed attenzione, seguendo le prescrizioni relative all’accensione.

Capodanno: Enpa Monza e Brianza ha fotografato i rischi per gli animali

Come rimarcato da Enpa Monza e Brianza, i fuochi d’artificio ed i botti sparati nella notte di San Silvestro causano la morte di un gran numero di animali domestici, tantissimi i selvatici che vengono feriti o intossicati, ed un incalcolabile numero di uccelli che, disorientati ed impauriti, perdono la vita perché sbattono contro finestre o muri nel tentativo di fuggire. «L’uso incauto di fuochi d’artificio di libera vendita -rimarca il sindaco Citterio– può generare conseguenze drammatiche proprio nella notte di festeggiamenti per il nuovo anno, un pericolo che aumenta esponenzialmente quando si utilizzano artifizi pirotecnici di provenienza non tracciata e pertanto privi di etichette e informazioni sul corretto utilizzo».