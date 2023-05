Giovane prostituta rapinata: trovata la borsa sull’auto in fuga, le indagini continuano

La sua auto era stata intercettata a Briosco e, quando l’ha abbandonata per scappare a piedi nei campi, a bordo i carabinieri hanno trovato la borsa della giovane donna che aveva rapinato poco prima al confine tra Lentate sul Seveso e Cermenate. Proseguono le indagini per dare un volto all’uomo responsabile dell’aggressione di una prostituta di 18 anni che ha avuto bisogno anche di ricorrere al pronto soccorso.

Giovane prostituta rapinata: auto in fuga intercettata a Briosco

Subito dopo la richiesta di aiuto al 112, la centrale operativa dei carabinieri aveva attivato il “dispositivo coordinato” per la ricerca del fuggitivo diramando un nota radio a tutte le pattuglie dell’Arma in circuito.

In via Leopardi a Briosco, una gazzella aveva intercettato una Volkswagen Golf grigia a tutta velocità e si era messa all’inseguimento. Dopo una quindicina di minuti, il fuggiasco usciva di strada in via Carducci proseguendo la propria fuga a piedi e facendo perdere le proprie tracce.

Giovane prostituta rapinata: le indagini proseguono

A bordo i militari hanno ritrovato proprio la borsetta che era stata rapinata alla giovane donna, indizio inequivocabile che si trattasse del suo rapinatore. Ora le indagini proseguono per dare a quell’uomo un nome e un volto.