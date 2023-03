Giornata della donna, ad Albiate va in scena il sindaco Redaelli

Per la giornata Internazionale della donna va in scena il sindaco di Albiate. La vena artistica di Giulio Redaelli è risaputa e, così, è evidente bastato poco al primo cittadino di Albiate per prendere parte ad un recital promosso sabato 11 marzo nell’auditorium della biblioteca civica dove, organizzato dalla commissione cultura di Albiate, è andato in scena “Vari..età” a cura del Gruppo Sant’Agata di Sovico. Grande il successo, pubblico entusiasta, e sindaco apprezzato nella parte.

Giornata della donna: un ruolo per la sindaca di Sovico

A presentare l’evento un’altra special guest, la collega sindaca di Sovico, Barbara Magni. Un’occasione speciale per celebrare insieme la ricorrenza della giornata internazionale della donna. Un sabato sera di divertimento e allegria che ha messo al centro la figura della donna, ma non solo. L’iniziativa ha festeggiato l’8 marzo attraverso uno spettacolo che ha unito svago e riflessione. Per il Gruppo Sant’Agata è stata la riproposizione di quanto presentato con successo nel paese di Sovico a febbraio in occasione della festa di Sant’Agata.

Nell’auditorium di Albiate, il numeroso pubblico ha applaudito a scena aperta gli attori in scena che hanno – con umorismo e sensibilità – posto riflessioni sulle diverse età della donna, ricordando nella quotidianità anche le fatiche e le lotte che la figura femminile porta avanti per una società dove la parità non sia solo sulla carta o in una commedia dell’arte.