Giornata dei rifugi aperti a Monza, in regalo l’album degli Amici Cucciolotti

Per tutti gli amanti degli animali domenica 7 maggio è in programma la Festa degli Amici Cucciolotti / Giornata dei Rifugi Aperti. Si terrà presso il canile in via San Damiano 21, a Monza, promossa da ENPA di Monza e Brianza in collaborazione con Pizzardi Editore. Il rifugio aprirà le porte ai più piccoli e alle loro famiglie, con ingresso libero dalle 14 alle 18. Sarà possibile visitare i reparti dei cani, dei gatti e di tantissimi altri animali ospitati nella struttura.

Rifugi aperti e Amici Cucciolotti, tante iniziative per i più piccoli

La giornata prevede un ricco programma dedicato soprattutto ai più giovani, ai quali verrà regalato il noto album Amici Cucciolotti 2023 e altro materiale offerto dalla Pizzardi Editore. Il programma comprende l’immancabile “Ce l’ho, mi manca”, l’ormai mitico scambio di figurine che permetterà ai piccoli amici degli animali di completare più velocemente il proprio album. Inoltre, presso il gazebo Truccabimbi i bambini potranno trasformarsi per un intero pomeriggio nel loro animale preferito.

Saranno anche fornite informazioni per una corretta educazione verso il mondo animale e naturale: bimbi, ragazzi, ma anche adulti potranno scoprire come approcciare un cane, conoscere meglio il misterioso mondo dei gatti e altrettanto affascinante delle api, e imparare a prestare il primo soccorso ad un animale selvatico in difficoltà. Sarà infine possibile visitarel’Oasi di Biodiversità, luogo ogni anno più ricco di piante e nuovi fiori.