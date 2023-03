Giornalismo d’inchiesta, masterclass con l’ex Iena Alessandro Politi

Il giornalismo investigativo si impara sul campo e la scuola è in redazione. Nasce la prima academy con la masterclass in video giornalismo di inchiesta, in cattedra c’è l’ex Iena Alessandro Politi (oggi a Rai Uno). L’obiettivo è di mettere in contatto un aspirante giornalista con la realtà di una redazione con la possibilità di mettersi subito in gioco nel mondo dell’informazione.

Giornalismo d’inchiesta, progetto della Newsroom Academy di InsideOver

Il progetto è promosso dalla Newsroom Academy di InsideOver e si compone di nove lezioni, per un totale di 60 ore tenute in presenza dal 29 aprile al 24 giugno 2023, nella redazione de ilGiornale.it in via Gaetano Negri 4, a Milano: gli iscritti avranno strumenti concreti per realizzare una propria inchiesta con allo stesso tempo l’opportunità di pubblicarla subito su una testata nazionale.

Giornalismo d’inchiesta, corsisti a contatto con i volti più noti della professione

Politi, oggi inviato di Rai Uno per il programma Storie d’Italia, metterà i corsisti in contatto con i volti più conosciuti e autorevoli del giornalismo d’inchiesta televisivo in Italia: Milena Gabanelli, Peter Gomez, Gianluigi Nuzzi, Claudio Brachino, Davide Parenti, Filippo Roma, Daniele Piervincenzi.

Gli aspiranti giornalisti investigativi potranno fare domande, confrontarsi con chi fa inchieste stando davanti alla telecamera e con chi ne permette la realizzazione stando invece “dietro le quinte” per scoprire segreti, tecniche, trucchi di un mestiere affascinante e complesso ma non inavvicinabile.

Giornalismo d’inchiesta, possibilità di realizzare un lavoro proprio

Nel corso della masterclass i partecipanti realizzeranno un’inchiesta sotto la supervisione del docente e con il costante confronto con la redazione; i corsisti potranno anche presentare un altro progetto d’inchiesta da realizzare a corso ultimato. Quello che verrà giudicato più meritevole, verrà integralmente finanziato.

Giornalismo d’inchiesta, come partecipare

Il costo della masterclass è di 1.800 euro pagabili in una soluzione unica o in rate. Info (anche sui pagamenti): redazione di InsideOver, 028566445 o academy@ilgiornale-web.it.