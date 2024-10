Gelsia annuncia l’entrata in funzione di un impianto fotovoltaico che dà energia a 400 famiglie

Gelsia continua a rafforzare la propria presenza nel settore dell’efficienza energetica. La società del perimetro AEB (Gruppo A2A) in collaborazione con SunCity annuncia che la scorsa settimana è entrato in funzione l’impianto fotovoltaico su tetto da 1 MW che ha realizzato a Pescara. Un intervento che è parte integrante del Piano Industriale 2024-2035. Nella Provincia di Monza e Brianza la società gestisce o sta realizzando circa venti impianti fotovoltaici. L’impianto di Pescara, con oltre 2.000 pannelli fotovoltaici, è capace di produrre energia elettrica pulita per oltre 400 famiglie ed evita l’emissione di circa 409 tonnellate di CO2 l’anno.

Gelsia e l’energia pulita: in provincia di Monza e Brianza gestisce o sta realizzando venti impianti

“L’investimento, superiore a 1,1 milioni di euro – si legge in una nota della società – testimonia la capacità di Gelsia di sviluppare impianti strategici per lo sviluppo delle energie rinnovabili non solo nei territori in cui storicamente opera e mantiene saldo il legame”. Nella Provincia di Monza e Brianza la società gestisce o sta realizzando circa venti impianti fotovoltaici. Tra questi figurano diverse scuole a Seregno, Muggiò, Verano Brianza e Barlassina, oltre alle sedi del Gruppo, come Gelsia Ambiente a Desio e AEB a Seregno. “Interventi significativi sono stati realizzati anche su capannoni industriali, quali Glass Italia a Macherio e Cassina a Meda”. L’impegno di Gelsia, nel Piano Industriale al 2035, prevede la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici distribuiti per una potenza superiore ai 20 MW.