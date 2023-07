Furti d’auto, boom in Lombardia: ma occhio anche alle batterie dei mezzi elettrici

Oltre 12.300 veicoli rubati in un anno in Lombardia, il 10% di quelli sottratti a livello nazionale. E 73mila sono spariti nel nulla. I ladri dopo la parentesi lockdown, sono tornati più operativi che mai: nel 2022, secondo quanto emerge dall’ultimo dossier di Lo/Jack, i furti hanno visto una crescita record del 18% rispetto all’anno precedente. Un incremento così non si registrava da oltre 10 anni. Ogni giorno nel nostro Paese sono stati sottratti oltre 330 mezzi tra auto, moto e mezzi pesanti con la Lombardia, insieme a Campania (27%), Lazio (17%), Puglia (17%) e Sicilia (14%) tra le regioni più colpite. Complessivamente dei furti commessi il 73% dei casi ha riguardato autovetture e furgoni. I ladri, secondo quanto emerso dalla ricerca, agiscono prevalentemente durante la notte, in settimana.

E con che velocità: usando dispositivi hi-tech ai ladri bastano 30 secondi a beffare i sistemi di protezione delle auto dotate di chiave contactless. In crescita poi i furti parziali di componenti delle vetture, in particolare fanaleria e cruscotti. Ma anche i catalizzatori, segati per estrarre particelle di oro e platino, oppure le batterie al litio dei veicoli elettrici.

Furti d’auto, il dossier LoJack Italia: 73mila veicoli spariti nel nulla

Il “Dossier sui Furti di veicoli” è stato elaborato da LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp (Nasdaq: CAMP) leader nelle soluzioni telematiche per l’Automotive e nel recupero dei veicoli rubati: ha raccolto e analizzato i dati forniti dal Ministero dell’Interno sul 2022 e li ha integrati con quelli provenienti da elaborazioni e report nazionali e internazionali sul fenomeno.

Ma non ci sono solo cattive notizie: i recuperi totali di vetture sottratte nel 2022 ha raggiunto il 40 per cento dei casi con una crescita del 28% rispetto all’anno precedente.

Furti d’auto, di scooter e furgoni: i mezzi preferiti dai ladri

Ma quali sono i modelli preferiti dai ladri? Partendo dal principio che preferiscono veicoli con non più di 4 anni di vita, tra le auto svettano tre Fiat, Panda, 500 e Punto. Passando ai suv, Nissan Qashqai, Range Rover Evoque e Hyundai Tucson mentre tra i furgoni il podio vede in testa il Fiat Ducato seguito da Fiat Doblò e Ford Transit. Per quanto riguarda le moto, si tratta di tre scooter: prima la Honda Sh, poi l’Aprilia Scarabeo e infine il Piaggio Liberty. Tra i mezzi pesanti, infine, 2 su tre spariscono nel nulla, probabilmente dirottati all’estero. La Lombardia insieme alla Puglia si rivela particolarmente a rischio per i furti di autofurgoni.

I consigli degli esperti per prevenire i furti sono scontati ma è sempre il caso di ribadirli: meglio non parcheggiare in luoghi isolati i poco illuminati, in autogrill e centri commerciali meglio controllare sempre manualmente di avere chiuso le porte del mezzo, non lasciare mai le chiavi a bordo, anche per brevi soste, né pc, tablet o telefonini.