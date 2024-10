Fiamme alte e fumo lunedì 30 settembre a Limbiate, in via Bruno Buozzi, dove alle 13.30 sono intervenute squadre dei vigili del fuoco per spegnere un incendio che ha interessato un furgone alimentato a Gpl che stava transitando lungo la via.

Dalla centrale operativa del Comando di Monza e Brianza sono state inviate sul posto squadre da Seregno e Lazzate che hanno estinto prontamente l’incendio. Il mezzo è andato distrutto. Non si sarebbero registrati feriti.