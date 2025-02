Furgone a fuoco sulla A4, vigili del fuoco da Monza e da Dalmine

Vigili del fuoco dai comandi di Monza e Bergamo sull’autostrada A4 nel mattino di lunedì 24 febbraio per l’incendio di un furgone. È successo in direzione Venezia nel tratto tra Cavenago e Trezzo, l’allarme ai soccorsi è scattato intorno alle 11.

Furgone a fuoco sulla A4, illesi i due uomini a bordo

Il furgone era in transito sull’autostrada ed è riuscito ad accostare. Le squadre hanno estinto l’incendio utilizzando liquido schiumogeno, in posto l’autobotte dalla sede centrale di Monza e l’autopompa dal distaccamento di Dalmine. Presente polizia stradale per la viabilità e un’ambulanza da Vimercate per le due persone a bordo, due uomini di 30 e 61 anni, che sono stati valutati senza la necessita di trasporto in ospedale.