Fugge all’alt dei carabinieri, si schianta e poi scappa a piedi: indagini a Varedo

È già noto alle forze dell’ordine per essere un assiduo frequentatore delle aree dismesse della Snia, l’uomo che nella mattina di venerdì 24 marzo non si è fermato all’alt dei carabinieri di Limbiate mentre si trovava nei pressi delle “quattro strade”. Da lì è partito un rapido ma pericolosissimo inseguimento, che si è concluso con la macchina schiantata contro un veicolo in sosta e il maghrebino in fuga a piedi.

Fugge all’alt dei carabinieri: lo schianto in via Trento e Trieste a Varedo

L’uomo, alla guida della sua auto, alla vista dei carabinieri ha imboccato via Umberto I già in territorio di Varedo, seguito dalla macchina di pattuglia. Alla prima svolta a sinistra utile, subito dopo l’ufficio postale, si è infilato in via Trento e Trieste dove è andato a scontrarsi contro un veicolo che si trovava regolarmente parcheggiato. Al sopraggiungere degli inseguitori, il veicolo era fermo contro la macchina parcheggiata e l’uomo si era già dato alla fuga a piedi.

Fugge all’alt dei carabinieri: uomo noto per essere frequentatore dell’area ex Snia

Le ricerche affidate agli stessi militari della stazione di Limbiate sono proseguite per gran parte della giornata e per il momento non hanno dato esiti positivi. Attraverso il veicolo e grazie all’identikit del soggetto è stato possibile comunque risalire alla sua identità. Si sa che è uno dei frequentatori della piazza di spaccio dell’area ex Snia ed è possibile che all’origine della fuga ci sia quello che trasportava in macchina.