Fuga di gas a Limbiate: decisivo il naso della polizia locale

Forte odore di gas in via Montegrappa a Limbiate: pattuglia della polizia locale allerta in tempo i vigili del fuoco. La falla in un tubo avrebbe potuto causare danni seri in un’area esterna nei pressi di un edificio abbandonato. Il tempestivo intervento di una pattuglia di agenti della polizia locale è stato determinante per ripristinare la situazione: l’episodio è accaduto sabato 6 dicembre intorno alle 14.20.

Fuga di gas a Limbiate: protagonista una pattuglia in transito in via Montegrappa

Gli agenti di una pattuglia in transito lungo la via Montegrappa hanno avvertito un forte odore di gas in tutta l’area, accorgendosi che l’odore proveniva dai pressi di una palazzina disabitata. Contattata la centrale operativa, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tamponato la fuoriuscita di gas richiedendo poi l’intervento dei tecnici di Retepiù per il ripristino di una falla in un tubo.

Secondo quando riferito dalla polizia locale, gli agenti hanno raggiunto il proprietario dell’area che giunto sul posto riferiva che, probabilmente, la rottura del tubo sarebbe stata causata inavvertitamente da lavori di bonifìca. Danno riparato e rischio evitato per la tranquillità dei residenti.