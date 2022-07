Forum terzo settore Mb, D’Alessio ancora portavoce

Roberto D’Alessio del Consorzio Comunità Brianza Cooperative Sociali è stato riconfermato per il biennio 2022-2024 portavoce del Forum Provinciale del terzo settore. Suo vice sarà Maurizio Magistrelli della Cooperativa Sociale Spazio Giovani. Le nomine sono avvenute nel corso della recente assemblea dei soci del Forum che rappresentano organizzazioni di volontariato, associazioni, imprese sociali, associazioni di promozione sociale, fondazioni, cooperative sociali.

Forum terzo settore Monza Brianza: il consiglio

Del consiglio fanno parte: Alessio Andreotti della Cooperativa Sociale Diapason; Gemma Beretta di Natur& onlus; Erminia Maria Belli dell’Associazione C.A.D.OM; Assunta Betti dell’Associazione Casa del Volontario; Liliana Casetta della Fondazione Stefania; Manuel Dacchini della Legacoop Lombardia, Tosco Giannessi di Auser Volontariato, Marco Meregalli della Caritas decanato di Monza, Mauro Nova del Consorzio CS&L Cooperativa Sociale, Daniela Riboldi della Cooperativa Sociale META.

I compiti del Forum terzo settore Monza Brianza

Il Forum, tra i suoi compiti, ha la promozione di una società aperta, solidale ed inclusiva senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, e la rimozione di ogni ostacolo economico e sociale che possa limitare la libertà e l’uguaglianza dei cittadini.

Inoltre, agisce per promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato pubblico-privato. All’assemblea elettiva era presente anche Filippo Viganò, presidente CSVnetLombardia e di Csv Monza, Lecco Sondrio che ha ricordato l’importanza “di fare politica attiva, di costruire strumenti e condizioni per il benessere delle persone e della cittadinanza. Senza un lavoro comune non si va da nessuna parte. Occorre rafforzare competenze e formazione e insistere per costruire legami di fiducia e di unità di intenti”.