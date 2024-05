Domenica 2 giugno a Monza torna la Formula Uno, la storica corsa-camminata non competitiva organizzata da Lilt Milano Monza Brianza. L’evento solidale, giunto alla 44esima edizione, si svolgerà su un percorso diverso dal solito dato che in Autodromo sono in corso lavori di riqualificazione.

Formula 1 Lilt, il 2 giugno a Monza sul vecchio tracciato del circuito: due tracciati da 5 e 10 km

La partenza è prevista alle 9.30 all’interno del parco di Monza dopo il sottopasso di via Mirabello, all’incrocio con Via Vedano.

Si percorrerà il vecchio tracciato della pista e poi il “serpentone” dei partecipanti si snoderà intorno al parco. Due i tracciati proposti: uno da 5 e uno da 10 chilometri. La Formula Uno è aperta a tutti: adulti, bambini e amici a quattro zampe. La manifestazione sosterrà le attività di Casa LILT, il grande polo di prevenzione e assistenza oncologica che ha sede a Monza in via San Gottardo.

Formula 1 Lilt, il 2 giugno a Monza sul vecchio tracciato del circuito: come iscriversi

Tutti coloro che si iscriveranno, con una donazione a partire da 12 euro, riceveranno la t-shirt e il pacco gara (fino ad esaurimento) con i gadget offerti dai numerosi sponsor. Il pacco gara, insieme ai prodotti di ristoro, verrà distribuito il giorno stesso dell’evento, al momento dell’arrivo. I bambini fino a 7 anni possono iscriversi con una donazione a partire da 10 euro.

A contorno della corsa ci saranno momenti di intrattenimento con musica, divertimento, giochi, attività per grandi e piccini e, grande novità, anche i gonfiabili.

Formula 1 Lilt, il 2 giugno a Monza sul vecchio tracciato del circuito: apertura cancelli alle 8, nel 2023 in pista 6.200 persone

I cancelli del parco (accessi da Porta Monza, Porta Vedano e Biassono) apriranno alle 8. I volontari Lilt (lo scorso anno erano 150) assisteranno i partecipanti e li indirizzeranno verso la partenza. Nell’edizione 2023 della Formula Uno sono stati raccolti 96mila euro e hanno corso 6.200 persone, tra cui il monzese Valentino Segantin, 81 anni, che non ha mai perso un’edizione. È possibile iscriversi attraverso il sito www.legatumori.mi.it/formulauno; sabato 1 giugno in via Italia dove saranno presenti alcuni volontari Lilt o al Village dell’evento domenica 2 giugno.